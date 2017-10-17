Лонзо Болл готов сыграть в стартовом матче регулярного чемпионата

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл восстановился после травмы голеностопа и готов принять участие в стартовом матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».



«Я несомненно сыграю с «Клипперс». Это же матч открытия. Этим всё сказано. Мы должны победить.

Конечно, я ещё не набрал оптимальную форму. В тренировочном двустороннем матче допустил много потерь. Пару передач, которые обычно проходят без проблем, на этот раз перехватили. Но я не так уж плох», – передает слова Болла ESPN.