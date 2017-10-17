Лю: не знаю, выйдет ли Джеймс на матч с «Бостоном»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю сомневается в том, что форвард команды Леброн Джеймс примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс».



«Вы знаете, что я никогда ничего не скрываю от прессы. Но я действительно не знаю, выйдет ли Джеймс на матч с «Бостоном». Всё будет зависеть от его самочувствия накануне поединка. Пока в этом вопросе нет ясности», – цитирует Лю ESPN.



Джеймс пропустил заключительный предсезонный матч команды из-за растяжения голеностопа левой ноги.

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