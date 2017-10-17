Джей Ар Смит: Леброн Джеймс сыграет с «Бостоном», чего бы это ни стоило

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит абсолютно уверен, что его партнёр по команде форвард Леброн Джеймс примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс».



«Джеймс точно сыграет с «Бостоном», поверьте мне. Чего бы это ему ни стоило. Просто потому, что он очень любит баскетбол. Мы с ним говорил об этом. Начиная с восьми лет, Леброн никогда не пропускал первый поединок сезона», – цитирует Смита ESPN.



Джеймс пропустил заключительный предсезонный матч команды из-за растяжения голеностопа левой ноги.

Лю: не знаю, выйдет ли Джеймс на матч с «Бостоном»