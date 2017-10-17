Джеймс: Ирвинга в Кливленде не встретят так же, как меня после ухода в «Майами»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс уверен, что публика на домашней арене его команды не будет слишком враждебно настроена к разыгрывающему «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингу во время стартового матча регулярного чемпионата.



«Ирвинга в Кливленде не встретят так же, как меня после ухода в «Майами». Нельзя сравнивать эти случаи. Всё будет хорошо. Кевин Дюрант же вернулся в прошлом сезоне в Оклахома-Сити в аналогичной ситуации. А сейчас также будут возвращаться Пол Джордж в Индианаполис и Дуэйн Уэйд в Чикаго», – цитирует Джеймса ESPN.



В межсезонье Ирвинг по собственному желанию был обменян из «Кливленда» в «Бостон».

«Кливленд» покажет видеотрибьют Ирвингу во время игры с «Бостоном»