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Джеймс: Ирвинга в Кливленде не встретят так же, как меня после ухода в «Майами»

17 октября 2017, вторник. 10:29 Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс уверен, что публика на домашней арене его команды не будет слишком враждебно настроена к разыгрывающему «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингу во время стартового матча регулярного чемпионата.

«Ирвинга в Кливленде не встретят так же, как меня после ухода в «Майами». Нельзя сравнивать эти случаи. Всё будет хорошо. Кевин Дюрант же вернулся в прошлом сезоне в Оклахома-Сити в аналогичной ситуации. А сейчас также будут возвращаться Пол Джордж в Индианаполис и Дуэйн Уэйд в Чикаго», – цитирует Джеймса ESPN.

В межсезонье Ирвинг по собственному желанию был обменян из «Кливленда» в «Бостон».

«Кливленд» покажет видеотрибьют Ирвингу во время игры с «Бостоном»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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