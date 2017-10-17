Роуз: не хочу сравнивать себя с Ирвингом

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз спокойно относится к предстоящей встрече с разыгрывающим «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингом в стартовом матче регулярного чемпионата НБА.



«Кайри является уникальным, невероятно сильным баскетболистом. Но я не хочу сводить всё к нашему личному противостоянию, сравнению нашей игры или наших ролей в командах. Моя задача заключается в том, чтобы выйти на площадку и сделать всё возможное для блага «Кливленда», – цитирует Роуза ESPN.



В межсезонье Ирвинг по собственному желанию был обменян из «Кливленда» в «Бостон».

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