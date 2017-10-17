Шикарные пасы за спину Теодосича и Йокича – в топ-10 предсезонных матчей в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам предсезонных матчей в лиге. В их число вошли шикарные передачи за спину не глядя разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Милоша Теодосича и центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, роскошный проход разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Деррика Роуза, а также сокрушительные данки мощного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиуса Рэндла и легкого форварда «Кливленда» Джеффа Грина.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.