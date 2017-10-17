Сменивший пять клубов за межсезонье Лиггинс перешёл в «Милуоки»

«Милуоки Бакс» объявили о переходе атакующего защитника Деандре Лиггинса, сообщает официальный сайт клуба. «Бакс» забрали 29-летнего игрока с рынка отказов.

В минувшем регулярном чемпионате он успел поиграть в составе «Кливленд Кавальерс» и «Даллас Маверикс». За команду из Огайо защитник провёл 61 матч, набирая в них в среднем 2,4 очка и собирая 1,7 подбора.



В «Далласе» Лиггинс провёл лишь одну встречу, набрав в ней 8 очков и совершив 7 подборов. В межсезонье Лиггинс пять раз сменил команду, побывав в составах «Далласа», «Хьюстона», «Клипперс», «Атланты» и «Майами».