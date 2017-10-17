Керр: я хочу продолжать тренировать, но не уверен, что здоровье позволит

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал понять, что может прервать тренерскую карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Я просто не готов смотреть вперёд. Я знаю, что мне нравится тренировать и что я хочу продолжать делать это. Но невозможно знать, смогу ли я продолжать этим заниматься», — цитирует тренера NBC Sports.

В июле 2015 года Керр перенёс неудачную операцию на спине, после чего из-за проблем со здоровьем пропустил 43 матча сезона-2015/16, а затем ещё 11 игр в плей-офф 2017 года. Он продолжает испытывать неприятные симптомы, связанные с перенесёнными операциями, включая головокружение и головные боли.