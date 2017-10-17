Тибодо: «Миннесота» стремится к тому, что делают лучшие команды НБА

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо отметил, что его команде необходимо быть эффективной на обеих половинах площадки.

«Для меня важно, что Батлер в расцвете сил и знает мою систему игры. Он, Тадж Гибсон и Аарон Брукс уже играли у меня. Джимми должен быть хорош на обеих сторонах паркета.

Больше того — лучшие команды лиги делают именно это. Они не только хорошо атакуют, но и хорошо защищаются. И это то, к чему мы стремимся. И мы знаем, что должны сильно прибавить в обороне», – цитирует Тибодо ESPN.