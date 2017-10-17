«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Куком

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» подписало двусторонний контракт с разыгрывающим защитником Куинном Куком, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания.



Баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт-2015, но так и не был выбран ни одной из команд лиги. После он пытался попасть в НБА посредством выступлений в Лиге развития за фарм-клуб «Кливленд Кавальерс» — «Кантон Чардж».



В минувшем сезоне ему удалось провести несколько матчей в НБА. В частности, Кук получил два краткосрочных контракта в «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В общей сложности он принял участие в 14 поединках, набирая в них 5,6 очка и раздавая 1,9 передачи в среднем.