Прифтис: «Леваллуа» — сильная команда, сочетающая атлетизм и опыт

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с французским «Леваллуа» в рамках Еврокубка. Встреча этих команд состоится 18 октября в Казани.



«Леваллуа» — определённо сильная команда, которая сочетает в себе атлетизм и опыт. Мы знаем, что это будет жёсткая игра. Мы должны быть очень сосредоточенными и строить условия для победы в матче, начиная с игры в обороне. Подборы, потери, трёхочковые — всё это будет важно для конечного результата», — приводит слова Прифтиса официальный сайт турнира.