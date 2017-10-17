Д'Антони планирует предоставить Хардену и Полу 18 минут совместной игры

Главный тренер «Хьюстона» Майк д'Антони планирует распределить игровое время Джеймса Хардена и Криса Пола, чтобы они находились вместе на площадке в течение 18 минут за матч. Пол будет проводить на паркете от 32 до 33 минут за матч, в то время как Харден будет играть 34 минуты.



Крис Пол будет выходить на паркет через пять минут после начала первой четверти — раньше, чем в любой другой момент своей карьеры. Харден, который предпочитал проводить на паркете всю первую четверть, теперь будет пропускать от 2,5 до 3 минут. Помимо того что вместе они будут проводить на паркете 18 минут, оба баскетболиста будут включены в финальную пятёрку, сообщает ESPN.