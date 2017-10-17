«Даллас» преобразовал контракт с Клавеллом в двустороннее соглашение

«Даллас Маверикс» воспользовался опцией преобразования соглашения с защитником Гианом Клавелом в двусторонний контракт, сообщает Insidehoops. Клавел стал вторым игроком «Далласа» с двусторонним контрактом после Джогнатана Мотли.



В летней лиге НБА пуэрториканец набирал в среднем за игру 14,4 очка. С 2012 по 2014 год Клавелл выступал в студенческой лиге за университет Канзаса, а с 2014 по 2017 год играл за университетскую команду Колорадо.



Двусторонние контракты были введены в НБА по новому коллективному соглашению, одним из ограничений является то, что баскетболист может провести в НБА лишь 45 дней, тогда как остальную часть сезона должен выступать в лиге развития.