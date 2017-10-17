100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Даллас» преобразовал контракт с Клавеллом в двустороннее соглашение

17 октября 2017, вторник. 20:00 Баскетбол

«Даллас Маверикс» воспользовался опцией преобразования соглашения с защитником Гианом Клавелом в двусторонний контракт, сообщает Insidehoops. Клавел стал вторым игроком «Далласа» с двусторонним контрактом после Джогнатана Мотли.

В летней лиге НБА пуэрториканец набирал в среднем за игру 14,4 очка. С 2012 по 2014 год Клавелл выступал в студенческой лиге за университет Канзаса, а с 2014 по 2017 год играл за университетскую команду Колорадо.

Двусторонние контракты были введены в НБА по новому коллективному соглашению, одним из ограничений является то, что баскетболист может провести в НБА лишь 45 дней, тогда как остальную часть сезона должен выступать в лиге развития.

Источник: InsideHoops.com Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс
Новости. Баскетбол
17 октября 2017, вторник
20:00 «Даллас» преобразовал контракт с Клавеллом в двустороннее соглашение
18:51 Д'Антони планирует предоставить Хардену и Полу 18 минут совместной игры
18:46 Снайдер: огромное влияние на результаты «Юты» будет оказывать «скамейка»
18:37 Прифтис: «Леваллуа» — сильная команда, сочетающая атлетизм и опыт
17:56 Путбэк-данк Дрю Гордона возглавил топ-10 игровых моментов недели в Лиге ВТБ
17:00 «Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Куком
15:47 Тибодо: «Миннесота» стремится к тому, что делают лучшие команды НБА
15:46 Обрадович: многим командам не удаётся адаптироваться к манере игры «Альбы»
15:05 Лоури: Батлер готов сделать следующий шаг и стать доминирующим игроком
14:33 Эмбиид разочарован решением «Филадельфии» ограничивать его игровое время
14:16 Керр: я хочу продолжать тренировать, но не уверен, что здоровье позволит
14:04 Сменивший пять клубов за межсезонье Лиггинс перешёл в «Милуоки»
13:21 Баркли: придётся 7 месяцев делать вид, что в финале сыграют не ГС и «Кливленд»
13:06 А.Сильвер: удивлён словами М.Джордана о суперкомандах, ведь он сам играл в такой
12:31 Стивен Карри: готов обменять два звания MVP на один чемпионский титул
12:18 Шикарные пасы за спину Теодосича и Йокича – в топ-10 предсезонных матчей в НБА
11:56 Хэйворд: «Бостон» постарается победить «Кливленд» для Ирвинга
11:20 Роуз: не хочу сравнивать себя с Ирвингом
10:39 Роскошный аллей-уп Швед-Робинсон – в видеообзоре матча «Парма» – «Химки»
10:29 Джеймс: Ирвинга в Кливленде не встретят так же, как меня после ухода в «Майами»
10:26 «Атланта» накажет Шрёдера за участие в драке у ресторана
09:48 Джей Ар Смит: Леброн Джеймс сыграет с «Бостоном», чего бы это ни стоило
09:43 Лю: не знаю, выйдет ли Джеймс на матч с «Бостоном»
09:24 Лонзо Болл готов сыграть в стартовом матче регулярного чемпионата
03:41 Защитник «Юты» Данте Экзам перенесёт операцию на плече и пропустит сезон
03:33 «Денвер» договорился с Ричардом Джефферсоном о годовом контракте на $ 2,3 млн
00:24 Олдридж договорился о продлении контракта с «Сан-Антонио» на 3 года и $ 72,3 млн
16 октября 2017, понедельник
23:35 «Кливленд» покажет видеотрибьют Ирвингу во время игры с «Бостоном»
23:16 Олдридж ведёт переговоры о продлении контракта с «Сан-Антонио»
23:13 «Юта» отчислила украинского форварда Боломбоя
21:27 Мазурс: «Парма» не готова противостоять командам уровня Евролиги
20:46 Барцокас: в этом году у «Пармы» команда намного лучше, чем в прошлом сезоне
19:12 «Химки» одержали третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, разгромив «Парму»
18:42 Кулагин подпишет контракт с «Локомотивом-Кубань»
17:40 «Сакраменто» отчислил трёх игроков
16:58 «Денвер» заинтересован в услугах Ричарда Джефферсона
15:35 Эткинсон: Холлис-Джефферсон начинает проявлять зрелость, он нашёл свою роль
15:12 Керр: мне очень понравился фристайл Эминема против Дональда Трампа
15:00 «Детройт» продлил контракты со Стэнли Джонсоном и Гарри Элленсоном
14:50 «Чикаго» не будет продлевать контракт с Лавином до следующего лета
14:44 Карри и фонд его семьи отремонтировали баскетбольные площадки в Окленде
13:53 Лю: Кайри Ирвинг по-прежнему неудержим
13:22 Джеймс: Уэйд назвал меня самым экономным парнем в НБА? Да, это правда
13:04 Воронов назначен капитаном «Зенита»
12:49 Стивен Карри: надевал чемпионский перстень 2015 года всего три раза
Все новости RSS
Партнерский контент