Антипов: к матчу с «Альбой» подходим в хорошем психологическом состоянии

Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Павел Антипов рассказал о настрое команды на матч второго тура Еврокубка с «Альбой». Встреча этих команд состоится 18 октября в Краснодаре.



«Если учесть все наши приключения с перелётом, то первая победа в Еврокубке далась нам тяжело. Но после двух побед на старте сезона подходим к следующей игре в хорошем психологическом состоянии. Конечно, мы посмотрели предыдущие матчи «Альбы», но в первую очередь будем отталкиваться от своей игры», — приводит слова Антипова официальный сайт краснодарской команды.