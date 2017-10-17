«Оклахома» подписала двусторонний контракт с Пи Джей Дозьером

Клуб «Оклахома Сити-Тандер» объявил на официальном сайте о подписании двустороннего контракта с разыгрывающим защитником Пи Джей Дозьером. Согласно политике клуба, условия сделки не разглашаются.



С 2015 по 2017 год Дозьер выступал в студенческом чемпионате за университет Южной Каролины. За эти два сезона он принял участие в 70 матчах, в которых его средние показатели за игру составляли 10,4 очка, 3,9 подбора, 2,4 передачи и 1,34 перехвата.



Двусторонние контракты были введены в НБА по новому коллективному соглашению, одним из ограничений является то, что баскетболист может провести в НБА только 45 дней, тогда как остальную часть сезона должен выступать в лиге развития.