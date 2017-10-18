В «Торонто» намерены задействовать Майлза в качестве игрока второй пятёрки

«Торонто Рэпторс» планирует задействовать новичка Си Джея Майлза в качестве запасного игрока. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель TheAthleticTO Эрик Корин.



«Си Джей Майлз отлично проявил себя в качестве лидера скамейки. Думаю, Норман Пауэлл будет стартовым третьим номером», — отметил Корин в своём микроблоге.



Майлз перешёл в «Рэпторс» по сделке «сайн-энд-трэйд» из «Индианы Пэйсерс» вместо Кори Джозефа, подписав с командой трёхлетний контракт. За предстоящий сезон он должен заработать $ 7,6 млн.