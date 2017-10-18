«Нью-Йорк», «Хьюстон» и «Нью-Орлеан» проявляют интерес к Уэйду Болдуину

Клубы «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорлеан Пеликанс» заинтересованы в подписании контракта с разыгрывающий защитником Уэйдом Болдуином. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Даррен Вольфсон. Выбранный в первом раунде драфта-2016 Болдуин был отчислен из «Мемфиса».



В сезоне-2016/17 Уэйд отыграл в 33 матчах, набирая в среднем 3,2 очка, а также совершая 1,4 подбора за 12,3 минуты проведённых на площадке за игру. По ходу своего дебютного сезона в НБА он также неоднократно выступал за фарм-клуб «Гриззлиз» — «Айова Энерджи» — в лиге развития.