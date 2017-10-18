Форвард «Бостона» Хэйворд сломал ногу в первом матче сезона

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд получил перелом ноги в первом матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленд Кавальерс». Баскетболист неудачно приземлился на ногу во время атаки своей команды и не смог подняться. Хэйворд покинул площадку на носилках под аплодисменты болельщиков.

В «Бостоне» уже подтвердили, что Хэйворд получил перелом левой лодыжки. Сроки восстановления баскетболиста неизвестны.

Видео эпизода можно посмотреть на странице NewsAsylum‏ в «Твиттере».

Напомним, Хэйворд перебрался в стан «Бостона» минувшим летом из «Юты Джаз».