«Бостон» проиграл «Кливленду» в первом матче Ирвинга против бывшего клуба

«Кливленд Кавальерс» вырвал победу у «Бостон Селтикс» в стартовом матче нового сезона НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 102:99 в пользу хозяев.

Первая половина завершилась с солидным преимуществом «Кавальерс» — 54:38. Однако по итогам трёх четвертей «Селтикс» отставали от соперника всего на одно очко — 71:72. Победитель определился в самой концовке встречи, где победу «Кливленду» принесли точные броски Леброна Джеймса и Кевина Лава.

Джеймс стал самым результативным игроком в составе своей команды — на его счету 29 очков и 16 подборов. До трипл-дабла Леброну не хватило всего одной результативной передачи. Кевин Лав записал себе в актив 15 очков и 11 подборов. За «Бостон» 25 очков набрал Джейлен Браун, а Кайри Ирвинг, проводивший первый матч против своей бывшей команды, оформил дабл-дабл — 22 очка и 10 передач.