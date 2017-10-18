Болельщики «Кливленда» освистали Кайри Ирвинга

Болельщики «Кливленд Кавальерс» освистали разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга во время традиционного представления игроков перед матчем.



Стоит отметить, что это первый приезд Ирвинга на арену «Кливленда» после перехода в «Бостон Селтикс». Кайри провёл на паркете 39 минут, набрал 22 очка, отдал 10 результативных передач, собрал 4 подбора и совершил 3 перехвата. Матч завершился победой «Кавальерс» со счётом 102:99.



Напомним, что Ирвинг выступал за «Кливленд» с 2011 по 2017 год.



Видео доступно на официальной странице NBA on TNT в социальной сети «Твиттер».