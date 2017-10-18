Игрокам «Голден Стэйт» вручили чемпионские перстни

Перед поединком регулярного чемпионата между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс» (121:122) состоялась традиционная церемония, в ходе которой игроки и члены тренерского штаба калифорнийского клуба получили чемпионские перстни за победу в плей-офф сезона-2016/17.



Напомним, что минувший розыгрыш плей-офф «Голден Стэйт» закончил с общим результатом 16-1. До финальной серии игроки «Уорриорз» дошли без поражений, всухую расправившись с «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Ютой Джаз» и «Сан-Антонио Спёрс». В финале был обыгран «Кливленд Кавальерс», который стал единственной командой лиги, сумевшей нанести поражение «Уорриорз» в постсезоне.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.