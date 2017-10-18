Джеймс: не думал, что отыграю 41 минуту после пропуска предсезонных матчей

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс признался, что не рассчитывал провести много игрового времени в стартовом поединке сезона с «Бостон Селтикс» (102:99).



«Сегодня было испытание для нас. Я не думал, что пропущу все предсезонные матчи, а затем проведу на паркете 41 минуту. Думаю, мне нужно обсудить это с главным тренером. Но в любом случае мы добыли победу, и это здорово», – цитирует Джеймса ESPN.



В поединке с «Бостоном» Леброн собрал коллекцию из 29 очков, 16 подборов, 9 результативных передач и 2 блок-шотов.

«Бостон» проиграл «Кливленду» в первом матче Ирвинга против бывшего клуба