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Гобер: больно видеть, как с Хэйвордом происходит такое

18 октября 2017, среда. 14:07 Баскетбол

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер поддержал форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда, который получил перелом ноги в первом матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленд Кавальерс» (99:102). Экс-баскетболист «Юты» неудачно приземлился на ногу во время атаки своей команды и не смог подняться.

«Чёрт… Больно видеть, как с Гордоном Хэйвордом происходит такое. Я знаю, что он вернётся сильнее, и хочу пожелать ему наилучшего восстановления», — написал француз в «Твиттере».

Видео эпизода можно посмотреть на странице NewsAsylum‏ в «Твиттере».

Ранее Гобер сообщал, что был расстроен действиями Хэйворда, потому что узнал о переходе форварда в «Бостон Селтикс» не от него лично, а из «Твиттера».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Юта Джаз Гордон Хэйворд Руди Гобер
Новости. Баскетбол
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