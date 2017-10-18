Гобер: больно видеть, как с Хэйвордом происходит такое

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер поддержал форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда, который получил перелом ноги в первом матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленд Кавальерс» (99:102). Экс-баскетболист «Юты» неудачно приземлился на ногу во время атаки своей команды и не смог подняться.

«Чёрт… Больно видеть, как с Гордоном Хэйвордом происходит такое. Я знаю, что он вернётся сильнее, и хочу пожелать ему наилучшего восстановления», — написал француз в «Твиттере».

Видео эпизода можно посмотреть на странице NewsAsylum‏ в «Твиттере».

Ранее Гобер сообщал, что был расстроен действиями Хэйворда, потому что узнал о переходе форварда в «Бостон Селтикс» не от него лично, а из «Твиттера».