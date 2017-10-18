В. Карасёв: «Доломити Энергия» — немного безбашенная команда

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв дал свой комментарий в преддверии матча Еврокубка с «Доломити Энергия Тренто», который состоится 18 октября в Санкт-Петербурге.



«Тренто» — хорошая команда, немного безбашенная, если можно так сказать. Они играют с большим количеством быстрых переходов, но у них не так много командных взаимодействий. Если мы в защите хорошо сыграем один в один и остановим их атакующий порыв, то мы должны справиться. Это будет приблизительно такая же игра, как и с «Астаной». Тогда нам удалось закрыть почти всех игроков соперника, кроме одного, и мы дали сопернику набрать всего 27 очков в первой половине», — цитирует Карасёва официальный сайт «Зенита».