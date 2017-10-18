13 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения от «УКАМ Мурсии» в ЛЧ ФИБА

«Енисей» на своей площадке уступил в матче второго тура Лиги чемпионов ФИБА испанскому клубу «УКАМ Мурсия». Российские баскетболисты хорошо провели старт игры, одержав победу в первой четверти, во второй же минимально уступили. Решающей стала третья четверть, в которой испанцам удалось уйти в отрыв «+10». В заключительном игровом отрезке «Енисею» так и не удалось реализовать свой потенциал, и в итоге встреча закончилась поражением красноярцев со счётом 62:68 (20:14, 19:20, 11:21, 12:13).



Самым результативным игроком встречи стал Алехандро Уртасун из «УКАМ Мурсии», набравший 18 очков и отдавший 6 результативных передач. В составе «Енисея» отличился Энтони Хиллиард, на его счету 13 очков.