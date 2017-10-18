«Автодор» победил «Баккен Беарз» в матче Кубка Европы ФИБА

«Автодор» переиграл «Баккен Беарз» (Дания) в матче второго тура Кубка Европы ФИБА. Российские баскетболисты лидировали к большому перерыву со счётом 43:36, однако растеряли всё преимущество в третьем игровом отрезке, подойдя к четвёртой четверти со счётом 53:54 в пользу соперника. Однако в четвёртой четверти саратовская команда оказалась чуть сильнее своих оппонентов и оформила итоговую победу — 76:73 (21:16, 22:20, 10:18, 2:19).



Самым результативным игроком матча стал Коти Кларк, набравший 24 очка и совершивший 6 подборов. В составе датчан отличился Девон Акун-Пёрселл, набрав 17 зачётных баллов.