Тренер «Баккен Беарз»: матч с «Автодором» был по-настоящему захватывающим

Главный тренер «Баккен Беарз» Штеффен Вик прокомментировал поражение датской команды в матче 1-го тура Кубка Европы ФИБА с «Автодором». Поединок состоялся в России и завершился со счётом 76:73 в пользу хозяев площадки.



«Это была крайне напряжённая игра, по-настоящему захватывающая для зрителей. Думаю, мы на правильном пути. Судьбу матча решала одна атака, и мы находились в одном броске от овертайма. Сейчас я просто разочарован», — приводит слова Вика пресс-служба «Автодора».

«Автодор» во втором туре 24 октября на выезде сыграет с «Невежисом», а «Баккен Беарз» 25 октября встретится с «Бенфикой».