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«Бруклин» проиграл «Индиане» в гостях, Мозгов набрал четыре очка

19 октября 2017, четверг. 04:38 Баскетбол

Баскетболисты «Бруклин Нетс» стартовали с поражения в новом чемпионате НБА, уступив
в гостевом противостоянии с «Индиана Пэйсерс». Матч на площадке «Банкерс Лайф Филдхаус» завершился со счётом 140:131.

Соперники показали равную игру в первой половине встречи, в третьей четверти игроки «Бруклина» уступили с разницей в 6 очков и не сумели отыграться в заключительной четверти.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Д'Анджело Расселл, набравший 30 очков. В составе «Индианы» выделим результативный баскетбол в исполнении Виктора Оладипо (22 очка), а также Даррена Коллисона и Майлза Тёрнера, набравших по 21 очку.

Российский центровой «сетей» Тимофей Мозгов вышел на паркет в стартовой пятёрке, сыграл 14 с половиной минут, записал на свой счёт 4 очка и 3 подбора.

НБА - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
140 : 131 (29:30, 36:33, 41:35, 34:33)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Оладипо - 22, Коллисон - 21, Тёрнер - 21, Янг - 17, Сабонис - 16, Стивенсон - 16, Богданович - 14, Джозеф - 11, Уилкинс - 2, Джефферсон, Робинсон, Анигбогу, Пойтресс, Самнер, Лиф
Бруклин Нетс: Расселл - 30, Букер - 20, Лин - 18, Холлис-Джефферсон - 14, ЛеВерт - 12, Краббе - 12, Кэрролл - 10, Эйси - 9, Мозгов - 4, Динуайдди - 2, Зеллер, Аллен, Уайтхед, Килпатрик, Харрис, Уаттара, Уайли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Индиана Пэйсерс Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
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