«Бруклин» проиграл «Индиане» в гостях, Мозгов набрал четыре очка

Баскетболисты «Бруклин Нетс» стартовали с поражения в новом чемпионате НБА, уступив

в гостевом противостоянии с «Индиана Пэйсерс». Матч на площадке «Банкерс Лайф Филдхаус» завершился со счётом 140:131.



Соперники показали равную игру в первой половине встречи, в третьей четверти игроки «Бруклина» уступили с разницей в 6 очков и не сумели отыграться в заключительной четверти.



Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Д'Анджело Расселл, набравший 30 очков. В составе «Индианы» выделим результативный баскетбол в исполнении Виктора Оладипо (22 очка), а также Даррена Коллисона и Майлза Тёрнера, набравших по 21 очку.



Российский центровой «сетей» Тимофей Мозгов вышел на паркет в стартовой пятёрке, сыграл 14 с половиной минут, записал на свой счёт 4 очка и 3 подбора.