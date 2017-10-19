«Юта» победила «Денвер», «Атланта» выиграла в Далласе

Игроки «Юты Джаз» нанесли поражение соперникам из «Денвер Наггетс» в домашнем матче, победив «самородков» со счётом 106:96. Ключевой для хозяев стала заключительная встреча, которую «джазмены» выиграли с разницей в 15 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал французский центровой «Юты» Руди Гобер (18 очков и 10 подборов).



Баскетболисты «Атланта Хоукс» стартовали с победы в регулярном чемпионате НБА, добившись успеха в гостевом матче с «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 117:111, самым результативным игроком встречи стал защитник «ястребов» Деннис Шрёдер, набравший 28 очков.