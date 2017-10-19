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«Хьюстон» одержал вторую победу в сезоне, справившись с «Сакраменто»

19 октября 2017, четверг. 07:46 Баскетбол

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» отпраздновали вторую победу за два дня, после успеха в противостоянии с чемпионами НБА выиграв у «Сакраменто Кингз» в гостях. Игра в Калифорнии проходила в упорной борьбе и завершилась со счётом 105:100.

Центровой «Рокетс» Клинт Капела оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и 17 подборов. Джеймс Харден принёс «Хьюстону» 27 очков плюс 9 передач, ещё 25 очков в копилку команды добавил Эрик Гордон.

Дабл-даблом отметился и центровой «Кингз» Уилли Коли-Стайн, записавший в свой актив 21 очко и 10 подборов.

Лучшие фрагменты игры Капелы в матче в Сакраменто можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.

НБА - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
100 : 105 (25:26, 23:26, 24:23, 28:30)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Коли-Стайн - 21, Хилд - 19, Хилл - 16, Фокс - 14, Лябисье - 12, Картер - 6, Джексон - 5, Темпл - 5, Куфос - 2, Кули, Рэндольф, Сэмпсон, Богданович, Ричардсон, Папаяннис, Джайлс
Хьюстон Рокетс: Харден - 27, Гордон - 25, Капела - 22, Андерсон - 10, Илариу - 9, Такер - 6, Мба-а-Муте - 4, Ариза - 2, Браун, Т. Уильямс, Блэк, Ци, Пол, Джексон, Онуаку
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Уилли Коли-Стайн Эрик Гордон
Новости. Баскетбол
19 октября 2017, четверг
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