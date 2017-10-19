«Хьюстон» одержал вторую победу в сезоне, справившись с «Сакраменто»

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» отпраздновали вторую победу за два дня, после успеха в противостоянии с чемпионами НБА выиграв у «Сакраменто Кингз» в гостях. Игра в Калифорнии проходила в упорной борьбе и завершилась со счётом 105:100.



Центровой «Рокетс» Клинт Капела оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и 17 подборов. Джеймс Харден принёс «Хьюстону» 27 очков плюс 9 передач, ещё 25 очков в копилку команды добавил Эрик Гордон.



Дабл-даблом отметился и центровой «Кингз» Уилли Коли-Стайн, записавший в свой актив 21 очко и 10 подборов.

Лучшие фрагменты игры Капелы в матче в Сакраменто можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.