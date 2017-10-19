Хэйворд записал видеообращение к игрокам и болельщикам «Бостона»

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд записал видеообращение к болельщикам и партнёрам по команде, которое было показано перед поединком регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (100:108).



«Всем привет! Хочу поблагодарить всех, кто молился за меня. Со мной всё будет в порядке. Очень жаль, что я не могу присутствовать на первом домашнем матче. Единственное, чего бы я хотел, – это быть сегодня со своими одноклубниками и выйти на паркет вместе с ними. Буду поддерживать вас отсюда. Желаю всем удачи. Добудьте сегодня победу. Спасибо, ребята», – сказал Хэйворд.



Напомним, что в первой игре сезона баскетболист сломал ногу.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.