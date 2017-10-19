Попович: я виноват в том, что Олдридж не чувствовал себя комфортно

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович верит, что мощный форвард Ламаркус Олдридж всё ещё может принести пользу команде.



«Я разговаривал с ним несколько раз в течение лета, он просто не чувствовал себя комфортно. В этом была моя вина на 98,75 %, потому что я не мог это понять. Но я попытался изменить его. Я вспомнил, когда пришёл Тимми, и люди сказали: «Что ты собираешься делать с Тимом Данканом?» Я сказал: «Ничего, я просто буду смотреть на него около шести месяцев, посмотрю, что он делает. Он неплохой игрок, и если есть что-то, что я могу добавить, тогда я это сделаю».



Когда Ламаркус приехал к нам, я сказал: «Хорошо, ты будешь делать это, ты будешь делать ложный бросок». Я попытался изменить его. Я пытался сделать его другим игроком, и думаю, что это действительно повлияло на его способность чувствовать себя комфортно и уверенно на площадке.



Мы уже о всём позаботились. Я дал ему понять, что мы будем делать это по-другому и что вина лежит на мне, а не на нём», – приводит слова Поповича ESPN.

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