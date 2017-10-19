Агент Хэйворда: Гордон вряд ли вернётся в этом сезоне

Марк Бартелстейн, агент форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда, сообщил, что его клиент вряд ли поможет команде Брэда Стивенса в сезоне-2017/18.



«Мы надеемся, что он полностью восстановится и вернётся на привычный для себя уровень Матча звёзд», – приводит слова Бартелстейна ESPN.



Хэйворд получил перелом левой лодыжки в первом матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» (99:102). 18 октября 27-летний баскетболист перенёс операцию.



Напомним, что Гордон присоединился к «Бостону» минувшим летом.

Шок в Кливленде. Хэйворд получает жуткую травму В самом начале матча-открытия сезона НБА форвард «Бостона» Гордон Хэйворд сломал большеберцовую кость и лодыжку.