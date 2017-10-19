Стэнли Джонсон промахнулся 13 раз, показав худший старт сезона с 1954 года

Лёгкий форвард «Детройт Пистонс» Стэнли Джонсон в первом матче регулярного чемпионата с «Шарлотт Хорнетс» не реализовал ни одной попытки с игры, промахнувшись 13 раз за 40 минут.



Такой результат является худшим для первого матча сезона с 1954 года, когда был введён счётчик, ограничивающий время на атаку 24 секундами.



Отметим, что Джонсон всё же сумел набрать два очка, реализовав штрафные броски. Несмотря на низкую результативность 21-летнего баскетболиста, «Детройту» удалось одержать верх над «Шарлотт» со счётом 102:90.

«Вашингтон» победил «Филадельфию», «Детройт» взял верх над «Шарлотт»