На Кузнецком мосту проходит открытая выставка «Nike x NBA: история баскетбола»

В студии Nike на Кузнецком мосту с 18 октября по 9 ноября будет пройдёт открытая выставка «Nike x NBA: история баскетбола» — под одной крышей впервые собраны артефакты истории, новинки партнёрства Nike с самой сильной баскетбольной лигой мира NBA, а также все ключевые инновации Nike за 45 лет присутствия на корте.

На протяжении четырёх недель выставки расписание 5-го этажа флагмана Nike будет наполнено различными событиями, которые смогут погрузить гостей в невероятную баскетбольную атмосферу этой осенью:



· трансляция турниров NBA Live 18;

· публичные беседы с баскетбольными экспертами об истории игры;

· функциональные тренировки NTC + Basketball.

Выставка «Nike x NBA: история баскетбола» проводится во флагмане Nike (Кузнецкий мост, 14). Вход свободный. Регистрация на мероприятия доступна по ссылке gonike.me/historybball.