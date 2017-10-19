Энтони: матч «Оклахомы» с «Нью-Йорком» — мой шанс закрыть эту главу

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони выделил значимость игры с «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 20 октября. Ранее Энтони играл за «Никс».

«Это важная игра для меня, потому что это возможность закрыть эту главу. Я не думаю, что эта глава была закрыта. Мне кажется, в пятницу, когда я выбегу на паркет в другой форме, я закрою эту главу для себя», — цитирует Энтони The Score.



В прошлом сезоне в составе «Никс» Энтони провёл 74 матча, в которых в среднем набирал 22,4 очка и совершал 5,9 подбора и 2,9 передачи за 33,4 минуты.