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Энтони: матч «Оклахомы» с «Нью-Йорком» — мой шанс закрыть эту главу

19 октября 2017, четверг. 16:06 Баскетбол

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони выделил значимость игры с «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 20 октября. Ранее Энтони играл за «Никс».

«Это важная игра для меня, потому что это возможность закрыть эту главу. Я не думаю, что эта глава была закрыта. Мне кажется, в пятницу, когда я выбегу на паркет в другой форме, я закрою эту главу для себя», — цитирует Энтони The Score.

В прошлом сезоне в составе «Никс» Энтони провёл 74 матча, в которых в среднем набирал 22,4 очка и совершал 5,9 подбора и 2,9 передачи за 33,4 минуты.

Джордж: «Оклахома» хочет победить «Нью-Йорк» ради Энтони
Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Кармело Энтони
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