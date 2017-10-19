Лин получил разрыв подколенного сухожилия и выбыл до конца сезона

Защитник «Бруклина» Джереми Лин получил разрыв подколенного сухожилия правого колена и пропустит весь сезон-2017/18, информирует пресс-служба клуба.

Лин повредил правое колено, неудачно приземлившись после броска в ходе встречи с «Индианой Пэйсерс» (131:140). Игрок не сразу смог подняться после падения, держась за колено.

В матче в Индианаполисе баскетболист успел набрать 18 очков и отдать четыре передачи за 25 минут пребывания на площадке, реализовав 5 из 12 бросков с игры.

Видео травмы доступно в «Твиттере».