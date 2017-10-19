Мощный форвард «Мемфис Гриззлиз»Джамайкл Грин пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа, сообщает Yahoo Sports. МРТ-обследование не выявило структурного повреждения сустава.



Грин получил травму в стартовом поединке регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс», когда наступил на ногу Данте Каннингема. За 4 минуты, проведённые на площадке, форвард отметился 2 очками, 1 подбором и 1 результативной передачей. Встреча завершилась победой «Мемфис Гриззлиз» со счётом 103:91 (27:34, 27:18, 25:18, 24:21).