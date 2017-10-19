Агент Хэйворда: операция Гордона прошла успешно

Марк Бартелстейн, агент форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда, сообщил, что его клиент успешно перенёс операцию, которую провели баскетболисту в связи с переломом лодыжки.

«Операция прошла успешно. Хорошая новость в том, что врачи не увидели ничего такого, чего они не ожидали увидеть. Его восстановление займёт долгое время. Он очень рад, что операция прошла хорошо», — приводит слова агента The Score.

Хэйворд получил перелом левой лодыжки в первой четверти первого матча регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» (99:102).