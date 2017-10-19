15 очков Клайберна не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Реалом»

Московский ЦСКА потерпел выездное поражение в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».



Уже в первой четверти команда Итудиса уступила соперникам 5 очков. Во второй десятиминтуке «Реал» нарастил преимущество и на перерыв ушёл, ведя в счёте — 45:33.



В третьей четверти надёжная игра в обороне помогла армейцам сократить отставание в счёте до 3 очков. Тем не менее в заключительном игровом отрезке хозяева вновь сумели оторваться от ЦСКА и довели матч до победы — 82:69.



Самым результативным в составе победителей стал Энтони Рэндольф, набравший 16 очков. У ЦСКА 15 очков и 9 подборов в активе Уилла Клайберна.