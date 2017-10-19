«Фенербахче» в овертайме сумел победить «Милан»

Стамбульский «Фенербахче» добыл сложную победу в выездном матче второго тура Евролиги с «Миланом».

Первая половина встречи прошла в равной борьбе и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом итальянцев — 38:37.

Казалось, что в третьей четверти итог матча был предрешён, гости победили в ней с разницей в 11 очков. Однако в заключительном игровом отрезке «Милан» сумел вернуться в игру и перевёл встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке команда из Турции сумела собраться и вырвала победу со счётом 92:86.

Самым результативным в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 17 очков и совершивший 9 ассистов. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов в активе Николо Мелли. У «Милана» по 16 очков набрали Амат М'Байет и Дайрис Бертанс.