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Дабл-дабл Валанчюнаса помог «Торонто» разгромить «Чикаго»

20 октября 2017, пятница. 04:54 Баскетбол

«Торонто Рэпторс» одержал разгромную победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 117:101 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Торонто» достигало 27 очков.

Самым результативным игроком в составе «Рэпторс» стал Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл — 23 очка и 15 подборов. Ещё 22 очка набрал Си Джей Майлз. Кайл Лоури записал себе в актив 12 очков, Демар Дерозан — 11. За «Чикаго» 18 очков набрал Робин Лопес, ещё 17 — у Лаури Маркканена.

НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
117 : 101 (25:23, 33:14, 26:27, 33:37)
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Валанчюнас - 23, Майлз - 22, Пауэлл - 15, Райт - 13, Лоури - 12, Дерозан - 11, Ануноби - 9, Ибака - 8, Пёлтль - 2, Ванвлит - 2, Кабокло, Ногуэйра, Сиакам, Миллер, Макдэниелс, Маккинни, Браун
Чикаго Буллз: Лопес - 18, Маркканен - 17, Холидей - 15, Валентайн - 12, Пондекстер - 8, Ципсер - 7, Грант - 7, Фелдер - 6, Фелисио - 4, Нваба - 4, Блэкени - 3, Миротич, Данн, Арчидиаконоу, Портис, Лавин, Пэйн
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Йонас Валанчюнас
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