Дабл-дабл Валанчюнаса помог «Торонто» разгромить «Чикаго»

«Торонто Рэпторс» одержал разгромную победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 117:101 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Торонто» достигало 27 очков.

Самым результативным игроком в составе «Рэпторс» стал Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл — 23 очка и 15 подборов. Ещё 22 очка набрал Си Джей Майлз. Кайл Лоури записал себе в актив 12 очков, Демар Дерозан — 11. За «Чикаго» 18 очков набрал Робин Лопес, ещё 17 — у Лаури Маркканена.