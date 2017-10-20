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Трипл-дабл Уэстбрука и 22 очка Энтони помогли «Оклахоме» разгромить «Нью-Йорк»

20 октября 2017, пятница. 05:39 Баскетбол

«Оклахома-Сити Тандер» разгромил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 105:84 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 28 очков. Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл — 21 очко, 16 передач и 10 подборов. Кармело Энтони, проводивший первый матч против своей бывшей команды, заработал 22 очка. За «Нью-Йорк» 31 очко и 12 подборов набрал Кристапс Порзингис.

НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
105 : 84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 28, Энтони - 22, Уэстбрук - 21, Адамс - 12, Роберсон - 6, Грант - 5, Джонсон - 4, Абринес - 3, Фергюсон - 2, Фелтон - 2, Паттерсон, Дозьер, Синглер, Коллисон, Хэмилтон, Хьюстис
Нью-Йорк Никс: Порзингис - 31, Кантер - 10, Ли - 9, Хардуэй-младший - 8, О'Куинн - 6, Бейкер - 6, Макдермотт - 4, Сешнс - 3, Эрнангомес - 3, Томас - 2, Бизли - 2, Кузминскас, Джек, Нтиликина, Корнет, Ноа, Дотсон
Энтони: матч «Оклахомы» с «Нью-Йорком» — мой шанс закрыть эту главу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Кармело Энтони Кристапс Порзингис Пол Джордж Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
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