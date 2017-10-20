Трипл-дабл Уэстбрука и 22 очка Энтони помогли «Оклахоме» разгромить «Нью-Йорк»

«Оклахома-Сити Тандер» разгромил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 105:84 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 28 очков. Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл — 21 очко, 16 передач и 10 подборов. Кармело Энтони, проводивший первый матч против своей бывшей команды, заработал 22 очка. За «Нью-Йорк» 31 очко и 12 подборов набрал Кристапс Порзингис.