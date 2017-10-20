Ласо: реализация открытых бросков стала ключевым фактором победы над ЦСКА

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо проанализировал игру своей команды в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.



«Думаю, мы хорошо защищались на протяжении всего поединка. Да, ЦСКА взял слишком много подборов в нападении. Но это стало следствием того, что наши баскетболисты приложили много усилий, чтобы остановить соперника. В атаке мы очень хорошо двигали мяч. «Реал» показал хорошую реализацию открытых бросков, и это стало ключевым фактором победы», – цитирует Ласо официальный сайт Евролиги.



Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 82:69.