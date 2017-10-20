Джордж: никто не может остановить Уэстбрука в одиночку

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж отметил вклад в победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.



«Никто не может остановить Уэстбрука в одиночку. Он всегда будет собирать на себе двух обороняющихся. Он всегда будет взламывать защиту соперника. Я стану много раз получать мяч совершенно открытым и постараюсь почаще наказывать противника за это», – передаёт слова Джорджа ESPN.



Встреча завершилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 105:84.