Курбанов: давно уже ЦСКА не набирал всего 69 очков за матч

Форвард ЦСКА Никита Курбанов видит корни поражения от «Реала» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги в действиях команды в атаке.



«Ту разницу, которую «Реал» создал в первых двух четвертях, нам удалось ликвидировать, сократив отставание до «-3», но переломить ход поединка не получилось, Мы показали не лучшую реализацию бросков в нападении. Несколько раз промахнулись из-под кольца. Давно уже ЦСКА не набирал всего 69 очков», – передаёт слова Курбанова официальный сайт клуба.



Встреча завершилась поражением ЦСКА со счётом 69:82.

15 очков Клайберна не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Реалом»