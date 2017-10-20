Лонзо Болл: баскетбол — это игра пять на пять, а не Болл против Беверли

Разыгрывающий «Лейкерс» Лонзо Болл рассказал о противостоянии с Патриком Беверли и своём отношении к подобного рода схваткам.



«Я буду готов. Я должен доказать это своей игрой, поскольку, когда мы побеждаем, все молчат. Когда мы проигрываем, люди думают, что это сказывается на мне каким-то образом. Для меня это просто победы и поражения, это большой процесс. Беверли? Не хочу влезать в дуэли один на один. Баскетбол — это игра пять на пять, а не Болл против Беверли. Мы оба должны делать то, что умеем, чтобы наши команды побеждали», — цитрует Болла Yahoo Sports.