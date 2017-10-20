Робинсон: в «Химках» мне помогают на каждом шагу

Форвард «Химок» Томас Робинсон после победы над «Жальгирисом» (85:77) в домашнем матче Евролиги рассказал, насколько комфортно ощущает себя в российской команде. Американец оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.



«Считаю, я обрёл такую уверенность благодаря старательной работе в межсезонье. Кроме того, мне активно помогают партнёры по команде. Они чувствуют мои передвижения, и поэтому мне удаётся забивать простые мячи. Конечно, до идеального взаимопонимания пока далеко. Однако мне здесь помогают на каждом шагу, мы с ребятами постоянно общаемся, и я ощущаю тёплое отношение со стороны партнёров, тренеров, всех работников клуба», — приводит слова Робинсона пресс-служба турнира.