«Валенсия» победила «Анадолу Эфес» благодаря 24 очкам Грина

«Валенсия» на своей площадке обыграла стамбульский «Анадолу Эфес». Залогом успеха испанской команды стала третья четверть, в которой «Валенсия» победила с отрывом «+18». И, несмотря на то что девять очков гостям удалось отыграть в заключительном игровом отрезке, этого не хватило, чтобы всерьёз навязать борьбу испанцам. Итоговый счёт — 78:71 (19:13, 19:25, 28:10, 12:23).



Самым результативным игроком матча стал Эрик Грин, набравший 24 очка. В составе гостей 22 очка набрал Владимир Стимац, 20 очков на свой счёт записал Эрик Макколлум.