Пол может пропустить месяц из-за ушиба колена

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол может пропустить месяц из-за травмы колена, сообщает New York Times. Известно, что 32-летний баскетболист пропустит следующий матч команды. По словам наставника «Хьюстон Рокетс» Майка Д'Антони, травма игрока не носит серьёзного характера.



Стоит отметить, что Крис Пол из-за ушиба колена не смог доиграть встречу с «Голден Стэйт Уорриорз» и пропустил игру с «Сакраменто Кингз». За 33 минуты матча с «Уорриорз» разыгрывающий набрал четыре очка и совершил восемь подборов.